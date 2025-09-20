Clima en Córdoba: con alerta naranja por tormentas, así estará el tiempo este sábado 20 de septiembre

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad informó que durante este sábado se prevé el ingreso de un frente frío desde el sur de la provincia de Córdoba. Esto provocará tormentas fuertes en gran parte de la región durante este sábado 20 de septiembre.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta por tormentas este sábado 20 de septiembre

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla para esta jornada. El primer aviso rige para los departamentos General San Martín, Marcos Juárez, Unión, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman y Río Cuarto.

En su caso, “las tormentas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h). ”Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.

Alerta naranja y amarilla para Córdoba este sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

En paralelo, la alerta amarilla por tormentas engloba a Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y Capital.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este sábado 20 de septiembre

En este caso, las ráfagas de viento alcanzarán los 70 km/h y se “prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, concluyó el ente nacional en el comunicado.

Respecto a los parámetros térmicos para la ciudad de Córdoba, palpitó una mínima de 19°C y una máxima de 29°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada.Si bien las alertas rigen durante toda la jornada, se espera que sean más intensas durante la tarde y la noche.Tormentas aisladas durante la tarde y noche.

Pronóstico extendido para Córdoba