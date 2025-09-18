La Municipalidad de Córdoba alertó por la temporada de lluvias previo al inicio de la primavera

Previo al inicio de la primavera, que será este domingo 21 de septiembre de 2025, la Municipalidad de Córdoba reiteró una alerta por la temporada de lluvias en la Capital y alrededores. En este sentido, pidió extremar los cuidados y lanzó diferentes acciones.

La Municipalidad de Córdoba alertó por la temporada de lluvias previo a la primavera

A través del Ente Córdoba Obras y Servicios (Coys), el Palacio 6 de Julio está realizando un “plan intensivo de mantenimiento y desobstrucción de bocas de tormenta”, según expresó en un comunicado matutino este jueves 18 de septiembre.

Plan intensivo de mantenimiento por las lluvias en Córdoba.

Las tareas se concretan con camiones desobstructores de alta presión. Su uso permite quitar los residuos acumulados y garantizar que el agua de la lluvia ingrese por las bocas, evitando así que se acumule sobre el asfalto.

Cuándo es la temporada de lluvias en Córdoba

En paralelo, recordó que la época de intensas precipitaciones “se extiende entre los meses de octubre y marzo”. Por último, recomendaron tirar la basura en cestos diseñados para tal fin, sacarla a horario para evitar su diseminación, gestionar correctamente el volumen y mantener limpias las veredas para evitar futuros inconvenientes.