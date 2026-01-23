Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de enero y el fin de semana

El Observatorio Hidro-meteorológico de la Provincia de Córdoba (OHMC) adelantó una “ola de calor” para los próximos días. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima este viernes 23 de enero y el fin de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de enero

El pronóstico extendido del ente nacional indica una temperatura mínima de 20°C y ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) durante la mañana. En paralelo, un cielo algo nublado y una alerta amarilla por altas temperaturas en la región centro, sur, norte y este de la provincia.

Días ideales para combatir el calor con los ríos en la provincia de Córdoba. (ACT).

Para la tarde se estima que el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes y que la máxima escale hasta los 34°C. Por la noche la temperatura mermaría unos puntos aunque estará cerca de los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

Respecto al fin de semana, el SMN notificó que el sábado estará condicionado por altas temperaturas y ráfagas de viento en el transcurso de la tarde. Los parámetros térmicos rondan entre los 23°C y 35°C.

Mientras que, para el domingo, la mínima se repetiría y la máxima ascendería hasta los 36°C. Además, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba