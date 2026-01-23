Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de enero y el fin de semana

El pronóstico extendido para los días calurosos que se aproximan.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

23 de enero de 2026,

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de enero y el fin de semana
Alerta por altas temperaturas en la provincia de Córdoba.

El Observatorio Hidro-meteorológico de la Provincia de Córdoba (OHMC) adelantó una “ola de calor” para los próximos días. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima este viernes 23 de enero y el fin de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 23 de enero

El pronóstico extendido del ente nacional indica una temperatura mínima de 20°C y ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 kilómetros por hora (km/h) durante la mañana. En paralelo, un cielo algo nublado y una alerta amarilla por altas temperaturas en la región centro, sur, norte y este de la provincia.

Días ideales para combatir el calor con los ríos en la provincia de Córdoba. (ACT).
Días ideales para combatir el calor con los ríos en la provincia de Córdoba. (ACT).

Para la tarde se estima que el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes y que la máxima escale hasta los 34°C. Por la noche la temperatura mermaría unos puntos aunque estará cerca de los 30°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

Respecto al fin de semana, el SMN notificó que el sábado estará condicionado por altas temperaturas y ráfagas de viento en el transcurso de la tarde. Los parámetros térmicos rondan entre los 23°C y 35°C.

Mientras que, para el domingo, la mínima se repetiría y la máxima ascendería hasta los 36°C. Además, hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Sábado. Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Cielo parcial a mayormente nublado.
  • Domingo. Mínima de 23°C y máxima de 36°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.
  • Lunes. Mínima de 23°C y máxima de 36°C. Tormentas aisladas.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS