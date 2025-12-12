Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 12 de diciembre y el fin de semana

Luego de una jornada con un cambio de tiempo y diferentes lluvias en el sector norte de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este viernes 12 de diciembre. Además, adelantó las condiciones para el fin de semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 12 de diciembre

El ente nacional comunicó una temperatura mínima de 18°C, cielo algo nublado y viento desde el oeste para las primeras horas del día. Durante la tarde, se estima que la máxima escalará hasta los 34°C.

La máxima escalará hasta los 34°C este viernes en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Por su parte, el panorama se cubrirá parcialmente por las nubes y la brisa mermará. De este modo, la jornada se constituirá como una de las más calurosas de la semana.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este fin de semana

Según el pronóstico extendido para Córdoba, el SMN adelantó un sábado con parámetros térmicos entre los 22 y los 35°C. Luego de un cielo parcialmente nublado, las probabilidades de tormentas aisladas se presentan en la noche y a lo largo del domingo.

El ingreso de un frente de viento desde el noreste produciría una baja considerable en las temperaturas, que rondarán entre los 19 y los 26°C. No se emitió ninguna alerta meteorológica hasta este momento.

Pronóstico extendido para Córdoba