Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 7 de octubre y el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 7 de octubre el clima en Córdoba no tiene ninguna alerta meteorológica. Luego de un fin de semana con vientos y fuertes lluvias, se espera una jornada moderada con temperaturas en ascenso.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 7 de octubre

Para el segundo día hábil de la semana, el ente nacional comunicó una mínima de 8°C, cielo despejado y leves vientos del sector norte que soplarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora (km/h).

Martes de octubre con temperaturas en ascenso en la ciudad de Córdoba. (Pedro Castillo / LaVoz)

Durante la tarde, se aguarda que la máxima escale hasta los 26°C y el resto de las condiciones no se modifiquen. Para la noche, se estima que la brisa sea aún menor.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo el resto de la semana

La tendencia se repetirá el resto de la semana en Córdoba, según el pronóstico extendido del SMN. Las temperaturas máximas se posicionarán entre los 27°C y los 33°C, en la antesala de un fin de semana que promete unos 36°C para el sábado.

Por su parte, el panorama estará entre despejado, algo y parcialmente nublado. Cabe aclarar que, no rigen alertas por fuertes ráfagas de viento ni precipitaciones, pero si piden precaución por riesgo de incendios.

Pronóstico extendido para Córdoba