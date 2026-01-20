Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 20 de enero y el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este martes 20 de enero. Luego de un fin de semana con inestabilidad y el final de la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, el calor vuelve a ser protagonista.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 20 de enero

Según el pronostico extendido del ente nacional, el segundo día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 17°C y cielo algo nublado. Además de viento desde el sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

La máxima escalará hasta los 30°C en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el transcurrir del reloj, la máxima escalará hasta los 30°C y el panorama se mantendrá parcialmente nublado. En el anochecer, la temperatura mermará unos puntos y las condiciones no cambiarán.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo el resto de la semana

De cara a la continuidad de la semana, se espera un miércoles 21 con fuertes ráfagas de viento norte de hasta 50 (km/h). Posteriormente, una seguidilla de días con temperaturas máximas de 33°C, 34°C y 36°C.

Cabe aclarar que, hasta la mañana del 20 de enero no hay ninguna alerta meteorológica por tormentas. Sin embargo, las lluvias recién volverían como chaparrones aislados durante la tarde del domingo 25.

Pronóstico extendido para Córdoba