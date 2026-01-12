Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 12 de enero

Vía Córdoba / Tiempo

Conocé cómo serán las condiciones meteorológicas en un nuevo inicio de semana

12 de enero de 2026,

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el clima en Córdoba seguirá estable este lunes 12 de enero. Según el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo permanecerá con temperaturas cálidas y un cielo despejado durante gran parte de la jornada.

De acuerdo al SMN, para este lunes se prevé una máxima de 34°C y una mínima de 20°C. Asimismo, el cielo variará entre despejado y algo nublado. No se esperan lluvias durante las próximas 24 horas.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 22°C y máxima de 30°C. Cielo mayormente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 21°C y máxima de 30°C. Tormentas aisladas.
  • Jueves. Mínima de 19°C y máxima de 29°C. Cielo nublado y chaparrones.

