Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este lunes 12 de enero

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, el clima en Córdoba seguirá estable este lunes 12 de enero. Según el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo permanecerá con temperaturas cálidas y un cielo despejado durante gran parte de la jornada.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 12 de enero

De acuerdo al SMN, para este lunes se prevé una máxima de 34°C y una mínima de 20°C. Asimismo, el cielo variará entre despejado y algo nublado. No se esperan lluvias durante las próximas 24 horas.

Pronóstico extendido para Córdoba