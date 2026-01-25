Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 25 de enero

Tras el intenso calor de la semana, cómo seguirán las temperaturas.

Redacción Vía Córdoba
25 de enero de 2026,

Cómo estará el tiempo en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Tal como adelantó Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba vive una ola de calor con máximas cercanas a los 40°C. En este sentido, adelantó cómo estará el clima este domingo 25 de enero en toda la provincia.

De acuerdo al SMN, para este domingo se prevé una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 22°C. El cielo variará de parcial a mayormente nublado, con ráfagas de 42 a 50 km/h por la noche. Se espera que haya un brusco cambio de tiempo para el nuevo inicio de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 20°C y máxima de 38°C. Tormentas aisladas.
  • Martes. Mínima de 22°C y máxima de 36°C. Tormentas aisladas.
  • Miércoles. Mínima de 22°C y máxima de 35°C. Tormentas aisladas.

