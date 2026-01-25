Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 25 de enero

Tal como adelantó Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Córdoba vive una ola de calor con máximas cercanas a los 40°C. En este sentido, adelantó cómo estará el clima este domingo 25 de enero en toda la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 25 de enero

De acuerdo al SMN, para este domingo se prevé una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 22°C. El cielo variará de parcial a mayormente nublado, con ráfagas de 42 a 50 km/h por la noche. Se espera que haya un brusco cambio de tiempo para el nuevo inicio de semana.

Pronóstico extendido para Córdoba