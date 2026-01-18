Casamientos emblemáticos en Córdoba: la Isla Crisol fue escenario de nuevas bodas al aire libre

La ciudad de Córdoba continúa consolidando su propuesta de matrimonios en lugares emblemáticos, una iniciativa que busca otorgar un marco histórico y natural a las ceremonias civiles. En esta oportunidad, la Isla Crisol, ubicada en el Parque Sarmiento, fue el escenario elegido para que dos parejas contrajeran enlace en un entorno rodeado de vegetación y aire libre.

Este programa es coordinado de manera conjunta por la Dirección General de Registro Civil, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Cultura y el Ente BioCórdoba. El objetivo central es ofrecer a los ciudadanos edificios públicos y espacios de alto valor arquitectónico o cultural que anteriormente no eran utilizados para este tipo de eventos oficiales.

Historias que sellaron su unión en el Parque Sarmiento

La jornada contó con dos ceremonias cargadas de emotividad. La primera pareja estuvo integrada por Vilma y Roberto, quienes llevan 20 años de relación. Roberto, militar retirado oriundo de Mendoza, y Vilma, empleada nacida en Catamarca, eligieron Córdoba para establecer su hogar definitivo. El momento culminante del acto administrativo ocurrió cuando la hija de ambos recibió la libreta de familia de manos de la jueza para entregársela a sus padres.

Posteriormente, fue el turno de Federico y Brenda, una pareja de cordobeses con cinco años de convivencia. Según manifestaron, la elección de la Isla Crisol respondió al deseo de celebrar su matrimonio en un entorno natural y en un sitio que representa un emblema para la ciudad.

Costos y cómo solicitar el servicio

Para las parejas interesadas en optar por estos escenarios fuera de las oficinas tradicionales del Registro Civil, la Municipalidad de Córdoba estipuló un esquema de costos y requisitos técnicos. La solicitud del servicio debe realizarse de manera digital a través de la plataforma Ciudadano Digital (Cidi).

Los aranceles vigentes varían según el momento elegido para la celebración:

Días y horarios hábiles: el costo del servicio especial es de 50.310 pesos .

Fines de semana y feriados: para días no laborables o turnos especiales, el valor asciende a 84.850 pesos.

Hasta el momento, además del Parque Sarmiento, los contrayentes han podido optar por locaciones de gran peso histórico como el Cabildo de la Ciudad y El Rosedal. La propuesta se mantiene vigente como una alternativa para quienes buscan jerarquizar el acto civil en puntos de interés público de la capital cordobesa.