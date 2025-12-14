Cuánto cuesta hacer un casamiento en el Cabildo histórico de la ciudad de Córdoba

El icónico Cabildo histórico, situado en el centro de la ciudad de Córdoba, fue agregado a la lista de recintos disponibles para oficiar ceremonias civiles de matrimonio. Esta nueva posibilidad se añade a otros sitios ya habilitados por el municipio, como el Rosedal y la Isla Crisol, ubicada en el Parque Sarmiento.

Cuánto cuesta hacer un casamiento en el Cabildo

Esta iniciativa fue impulsada conjuntamente por la Dirección de Registro Civil, que depende de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Cultura y el Ente BioCórdoba. El objetivo de estas instituciones fue proponer a los futuros contrayentes la oportunidad de realizar su boda en espacios valorados por su aporte cultural, arquitectónico o histórico. El anuncio oficial destacó al Histórico Cabildo como un emblema de la ciudad, cuyos muros presenciarán el momento especial decidido por las parejas.

El Rosedal también es uno de los espacios habilitados para casarse en Córdoba.

Para acceder a este servicio, los interesados deben enviar su solicitud a través de la plataforma virtual Cidi. El costo del trámite varía según el momento de la celebración. Si el evento se lleva a cabo en días y horarios considerados hábiles, el valor asciende a 39.000 pesos. No obstante, si la pareja elige fechas como fines de semana, feriados o requiere horarios especiales, el precio aumenta a 65.000 pesos.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, expresó: “Desde ahora la ciudad también estará presente en los momentos trascendentales de la vida de los cordobeses. No sólo descentralizamos la inscripción de los nacimientos que ya se pueden realizar en hospitales y la maternidad, también los casamientos, en donde los contrayentes pueden elegir distintos lugares de la ciudad”.

Respecto a las sedes al aire libre, Fernández mencionó la recuperación del Parque Sarmiento. El secretario puntualizó que aquel lugar se encontraba abandonado, pero gracias al saneamiento total de la laguna, hoy constituye uno de los mejores sitios para disfrutar del aire libre. El funcionario concluyó que este espacio es ideal para quienes desean formar una nueva familia.