Calor extremo en Córdoba: la máxima superó los 35 grados y sigue la alerta por fuertes lluvias

Fue un sábado infernal en Córdoba, con calor extremo y temperaturas que alcanzaron los 35,7 grados a las 16, según los registros oficiales. Y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio de la provincia.

Intenso calor en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

A las 7 del sábado el termómetro marcó 20,1 °C con una humedad relativa del 75 %. A las 10 ya se registraron 27,7 °C, y al mediodía la ciudad alcanzó 33,4 °C. El momento de máximo de calor se dio entre las 15 y las 16 horas, cuando la temperatura llegó a 35,7 °C, con una humedad del 31% y viento del noreste a 15 km/h.

Desde Defensa Civil Municipal informaron que la máxima promedio en toda la ciudad se ubicó cerca de los 35 grados, sin superar los 37 °C en ningún punto del ejido urbano. A las 15:55, el SMN dio una alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para distintos departamentos de la provincia, entre ellos Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

ALERTA POR LLUVIAS Y CAMBIO DE CLIMA EN CÓRDOBA

La Municipalidad de Córdoba advirtió sobre un frente de tormenta y un marcado descenso de temperatura previsto para la noche de este sábado. Según el Instituto de Hidrología de Córdoba, el fenómeno se desarrollará entre las 22 y las 3 del domingo, con vientos intensos de hasta 60 kilómetros por hora, lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y posible caída de granizo.