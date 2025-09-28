Belgrano y los viajeros para visitar a Barracas Central: cómo formará el “Pirata”

Belgrano comienza la semana del clásico con Talleres, enfrentando a Barracas Central como visitante este lunes a las 15.30, por la fecha 10 del Clausura. Y el plantel Celeste se concentra en el rival de turno, que quiere volver a la punta de la Zona A, y en el caso del “Pirata”, para meterse otra vez entre los ocho que clasifican al octavos de final.

La buena noticia para Ricardo Zielinski es que se recuperó de una contractura Leonardo Morales, y el “Yacaré” seguirá entre los titulares. Se manejaba como alternartiva el ingreso de Elías López en el lateral derecho, pero todo indica que se mantendrá la formación inicial del triunfo sobre Newell’s en Alberdi.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para enfrentar a Barracas Central, por la fecha 🔟 del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/kyBesxj9JO — Belgrano (@Belgrano) September 29, 2025

Thiago Cardozo; Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández; los once de este lunes frente al “Guapo”.

Leonardo Morales (Prensa Belgrano).

Con una victoria Belgrano se reinserta entre los ocho primeros, e iguala la posición de Barracas, que en caso de triunfo será puntero, por sobre Unión de Santa Fe. El “Pirata” en lo que va de esta fecha fue superado en la tabla por Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, entre los clasificados, y por Banfield y Huracán que lo aventajan por dos y un punto respectivamente, pero fuera del lote de privilegio.

EL FEMENINO DE BELGRANO CLASIFICÓ PRIMERO

Belgrano goleó a Platense 3-0 en el predio Armando Pérez y se aseguró el primer puesto de la Zona A de Primera en el fútbol femenino de AFA, por sobre Boca. En el caso del “Calamar”, descendió a la Primera B.

Belgrano femenino Alaides Paz

Los goles del encuentro fueron convertidos por Romina Núñez, a los 31 minutos de juego, Alaides Paz, a los 36 y Dalma Mancilla a los 14 del complemento. De este modo Belgrano clasificó directo a los cuartos de final del torneo, que se disputarán en noviembre, con rival aún por definir.