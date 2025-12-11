Belgrano y la expectativa de volver a cruzarse con River: cuándo juegan y dónde

Cuando se supo que Belgrano compartirá la Zona B con River, de inmediato vino a la memoria el último enfrentamiento en Alberdi, por la partido de ida en aquella inolvidable Promoción 2011. En el Apertura 2026 se toparán por la fecha 13, en el Más Monumental.
Será allá por el mes de abril. Por lo que recién en la segunda mitad del año y post Mundial, River llegará a Córdoba para visitar a Belgrano, en principio en el Gigante.
Respecto de lo que fue el sorteo del fíxture, para el “Pirata” el debut es como local frente a Rosario Central; y en la fecha once recibirá a Talleres en el Gigante a mediados de marzo. Mientras que por el interzonal se las verá con Defensa y Justicia, en Florencio Varela.
EL FÍXTURE DE BELGRANO
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Rosario Central – Belgrano
Fecha 2 (semana del 28/01)
Belgrano – Tigre
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Belgrano – Banfield
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Defensa y Justicia – Belgrano
Fecha 7 (semana del 25/02)
Belgrano – Atlético Tucumán
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Huracán – Belgrano
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Belgrano – Sarmiento
Fecha 10 (semana del 11/03)
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Fecha 12 (fin de semana del 22/03)
Belgrano – Racing
Fecha 13 (fin de semana del 05/04)
River – Belgrano
Fecha 14 (fin de semana del 12/04)
Belgrano – Aldosivi
Fecha 15 (fin de semana del 19/04)
Barracas Central – Belgrano
Fecha 16 (fin de semana del 26/04)
Belgrano – Gimnasia