Belgrano y la expectativa de volver a cruzarse con River: cuándo juegan y dónde

Cuando se supo que Belgrano compartirá la Zona B con River, de inmediato vino a la memoria el último enfrentamiento en Alberdi, por la partido de ida en aquella inolvidable Promoción 2011. En el Apertura 2026 se toparán por la fecha 13, en el Más Monumental.

Será allá por el mes de abril. Por lo que recién en la segunda mitad del año y post Mundial, River llegará a Córdoba para visitar a Belgrano, en principio en el Gigante.

River y Belgrano, en el Monumental, por la segunda fecha de la Liga Profesional 2024. (Federico López Claro / La Voz)

Respecto de lo que fue el sorteo del fíxture, para el “Pirata” el debut es como local frente a Rosario Central; y en la fecha once recibirá a Talleres en el Gigante a mediados de marzo. Mientras que por el interzonal se las verá con Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Belgrano visitó a Defensa y Justicia por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Belgrano)

EL FÍXTURE DE BELGRANO

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Rosario Central – Belgrano

Fecha 2 (semana del 28/01)

Belgrano – Tigre

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Belgrano – Banfield

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Defensa y Justicia – Belgrano

Fecha 7 (semana del 25/02)

Belgrano – Atlético Tucumán

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Huracán – Belgrano

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Belgrano – Sarmiento

Fecha 10 (semana del 11/03)

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Fecha 12 (fin de semana del 22/03)

Belgrano – Racing

Fecha 13 (fin de semana del 05/04)

River – Belgrano

Fecha 14 (fin de semana del 12/04)

Belgrano – Aldosivi

Fecha 15 (fin de semana del 19/04)

Barracas Central – Belgrano

Fecha 16 (fin de semana del 26/04)

Belgrano – Gimnasia