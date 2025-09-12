Belgrano se quedó sin gol y “Uvita” Fernández lo reflejó: “La estoy pasando mal”

Pasó un magro empate 0 a 0 en Alberdi, y Belgrano ya dejó atrás a San Martín de San Juan y la reanudación del Clausura, y se estiró a cuatro la racha sin triunfos. Con dos derrotas, dos empates y apenas un gol convertido (contra Defensa y Justicia).

Nicolás Fernández, de lo mejor en el primer semestre del “Pirata”, no está repitiendo actuaciónes. Está peleado con el gol, se perdió uno en posición inmejorable contra los sanjuaninos, con la pelota que dio en el palo, y no ocultó su decepción.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Venimos fallando los delanteros, en ese último toque que tenemos que darle para empezar a ganar. Llegamos y no convertimos, y eso lo estamos pagando caro“, admitió el ”Uvita".

AH, NO... ¡¡COMO NO FUE GOL DE UVITA!! ¡¡BELGRANO SE PERDIÓ EL 1-0 ANTE SAN MARTÍN DE SAN JUAN!!



“Es verdad que esta vez no nos llegaron mucho y tampoco nos convirtieron, lo cual es algo positivo, pero no sumar de a tres de local más cuando se necesita, es duro. Era un partido importante para seguir sumando, para meternos entre los ocho, y no se pudo. Es una lástima”, asumió.

Y fue tajante: “En lo personal, la vengo pasando mal, la realidad, duele un poco. Uno hace su trabajo. Yo a veces me quejo, pero estoy jugando en mi posición y lastimosamente, me está tocando no embocarla hace ocho o nueve partidos, y por ahí es mucho tiempo“.