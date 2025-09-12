Vía Córdoba / Liga Profesional

Belgrano se quedó sin gol y “Uvita” Fernández lo reflejó: “La estoy pasando mal”

Figura en el primer semestre, al delantero se le cerró el arco en el Clausura. Contra San Martín se perdió un gol casi bajo el arco.

Jorge Nahúm
12 de septiembre de 2025,

"Uvita" Fernández no pudo levantar su nivel y Belgrano lo extraña.

Pasó un magro empate 0 a 0 en Alberdi, y Belgrano ya dejó atrás a San Martín de San Juan y la reanudación del Clausura, y se estiró a cuatro la racha sin triunfos. Con dos derrotas, dos empates y apenas un gol convertido (contra Defensa y Justicia).

Nicolás Fernández, de lo mejor en el primer semestre del “Pirata”, no está repitiendo actuaciónes. Está peleado con el gol, se perdió uno en posición inmejorable contra los sanjuaninos, con la pelota que dio en el palo, y no ocultó su decepción.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)
“Venimos fallando los delanteros, en ese último toque que tenemos que darle para empezar a ganar. Llegamos y no convertimos, y eso lo estamos pagando caro“, admitió el ”Uvita".

“Es verdad que esta vez no nos llegaron mucho y tampoco nos convirtieron, lo cual es algo positivo, pero no sumar de a tres de local más cuando se necesita, es duro. Era un partido importante para seguir sumando, para meternos entre los ocho, y no se pudo. Es una lástima”, asumió.

Y fue tajante: “En lo personal, la vengo pasando mal, la realidad, duele un poco. Uno hace su trabajo. Yo a veces me quejo, pero estoy jugando en mi posición y lastimosamente, me está tocando no embocarla hace ocho o nueve partidos, y por ahí es mucho tiempo“.

