Belgrano: Lisandro López rescató el empate ante Aldosivi y se quejó del campo de juego

El final del juego en el estadio José María Minella, en Mar del Plata decretando la igualdad entre Aldosivi y Belgrano por 0 a 0, cayó como un cierto alivio por el bajo nivel mostrado por ambos equipos en cancha.
Las caras de los jugadores del Pirata no mostraban conformismo pero tampoco se notaban enojados después de la finalización de un partido jugado en un campo de juego que lució en malas condiciones.
La palabra de Lisandro López después de Belgrano ante Aldosivi
El exdefensor de Boca, finalizado el encuentro, habló con la transmisión oficial y analizó: "No se podía jugar, la cancha no estaba buena. Obvio que era para los dos”, declaró el zaguero.
Y rescató la unidad sumada:“Nos llevamos un punto importante. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a todo tipo de cancha. Hoy Belgrano está preparado para pelear y para jugar. Hoy nos tocó pelear más que jugar. Este es el fútbol argentino".
También añadió: “Vinimos con las ganas de ganar el partido, pero para mí nos llevamos un punto importante. Lo futbolístico no fue bueno, pero me saco el sombrero con el equipo”.