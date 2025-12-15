Vía Córdoba / Primera Nacional

Ascendió a Primera y Racing lo quiere en el arco para la temporada 2026

En Nueva Italia siguen las tratativas para armar un plantel competitivo. El arquero, un zaguero y un delantero de área, los principales refuerzos.

15 de diciembre de 2025

Brian Olivera, ex Instituto y figura en el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto, en los planes de Racing.

Racing de Nueva Italia, abocado de lleno en el mercado de pases, le hizo una propuesta a Brian Olivera, arquero ex Instituto que ascendió días atrás con Estudiantes de Río Cuarto a Primera.

El propio Olivera reconoció que le llegó la propuesta y que la tiene en cuenta, ya que sería volver a Córdoba capital, su ciudad. Por ahora espera una definición de Estudiantes, que todavía no se comunicó con el arquero para una posible renovación.

Con 32 años, en su carrera también pasó por Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y una experiencia internacional en Mónagas de Venezuela.

Llamativamente, el otro arquero al que le apuntó el nuevo DT, Pablo Fornasari, también consiguió el ascenso a Primera en este 2025. Se trata de César Rigamonti, de Gimnasia de Mendoza y ex Belgrano. Ahora el que lleva la delantera es Olivera.

RACING VA POR EXPERIENCIA Y JERARQUÍA

Además del arquero, Racing busca un zaguero con voz de mando y experiencia. El DT Fornasari espera respuesta de Luciano Lollo. Y para la ofensiva, ya es de público conocimiento que le hicieron una propuesta a Ramón “Wanchope” Ábila, quien la tiene en análisis.

