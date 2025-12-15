Ascendió a Primera y Racing lo quiere en el arco para la temporada 2026

Racing de Nueva Italia, abocado de lleno en el mercado de pases, le hizo una propuesta a Brian Olivera, arquero ex Instituto que ascendió días atrás con Estudiantes de Río Cuarto a Primera.

El propio Olivera reconoció que le llegó la propuesta y que la tiene en cuenta, ya que sería volver a Córdoba capital, su ciudad. Por ahora espera una definición de Estudiantes, que todavía no se comunicó con el arquero para una posible renovación.

Brian Olivera volvió a Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Estudiantes).

Con 32 años, en su carrera también pasó por Gimnasia de Mendoza, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y una experiencia internacional en Mónagas de Venezuela.

Festejos de los jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto por el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino en la cancha de Rio Cuarto.

Llamativamente, el otro arquero al que le apuntó el nuevo DT, Pablo Fornasari, también consiguió el ascenso a Primera en este 2025. Se trata de César Rigamonti, de Gimnasia de Mendoza y ex Belgrano. Ahora el que lleva la delantera es Olivera.

RACING VA POR EXPERIENCIA Y JERARQUÍA

Luciano Lollo es el primer refuerzo del Estudiantes de Zielinski. (Prensa Estudiantes LP).

Ramón Ábila y su primer gol en este regreso a Huracán. (Prensa Huracán).

Además del arquero, Racing busca un zaguero con voz de mando y experiencia. El DT Fornasari espera respuesta de Luciano Lollo. Y para la ofensiva, ya es de público conocimiento que le hicieron una propuesta a Ramón “Wanchope” Ábila, quien la tiene en análisis.