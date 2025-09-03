“Apelo a tu parte humana”: el sentido pedido de una mujer que sufrió el robo de su celular en Córdoba

Una mujer sufrió el robo de su celular en la ciudad de Córdoba durante la tarde del martes 2 de septiembre. Ella trabaja brindándole trabajo a otras personas y para poder hacerlo requiere de su teléfono. Por ello grabó un sentido video en el que pidió la devolución.

Una mujer sufrió el robo de su celular en Córdoba

El episodio de inseguridad se produjo cuando Leandra salió del Instituto Cardiológico, en la esquina de Pedro de Oñate y Costanera. Mientras guardaba las cosas en su auto, un sujeto le reventó el vidrio para quitarle la cartera con sus pertenencias.

Leandra grabó un sentido pedido para un ladrón que le robó su celular, su medio de trabajo en Córdoba.

La señora lo persiguió y vio que se escondió en una casa de la zona, recuperó su bolso, pero no su celular. Ella conversó acaloradamente con la madre del delincuente y no consiguió nada, sólo insultos.

El sentido pedido de una mujer que sufrió el robo de su celular en Córdoba

Ante este escenario, optó por grabar un conmovedor video e invitó a reflexionar al sujeto. “Hola ladrón, buen día. Ayer me reventaste el vidrio del auto y me robaste la cartera con el celular. Lo necesito porque trabajo con el...“, indicó en primera instancia.

Luego, brindó un caso real de su actual situación. “Tengo una vecina tuya que trabaja en servicio doméstico y le tengo que dar un trabajo porque su marido la abandonó y sus hijos no tiene que comer“, expresó.

"Te pido por favor... apelo a tu parte humana a que me lo devuelvas. Ahí al frente de tu casa hay una estación de servicio, déjamelo ahí. Tenés una posibilidad de salir de esto, robar no es el último recurso que te queda en la vida", cerró.