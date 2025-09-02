Vía Córdoba / Inseguridad

Se robaron una fortuna y mercadería de un comercio mayorista en Córdoba

Los ladrones destruyeron una caja fuerte, pero dejaron todo para no ser atrapados. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

2 de septiembre de 2025,

Se robaron una fortuna y mercadería de un comercio mayorista en Córdoba
El hecho de inseguridad ocurrió en la avenida Juan B Justo de la ciudad de Córdoba.

Unos ladrones todavía no identificados por la Policía se robaron una fortuna y mercadería de un comercio mayorista en Córdoba. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 2 de septiembre en el barrio General Bustos de la ciudad.

El personal policial realizaba un patrullaje preventivo en la avenida Juan B Justo y Santiso Moscoso, donde divisaron a tres sujetos subir a una Renault Sandero y salir a toda velocidad al verlos. Resulta que, destrozaron una caja fuerte, quitaron dinero y diferentes elementos de un local ubicado en la avenida Juan B Justo al 3.600.

Los uniformados protagonizaron un “seguimiento controlado”, según informaron en el comunicado matutino de esta jornada. El procedimiento culminó en la calle Acampis al 1.100 del barrio mencionado y secuestraron más de 30 millones de pesos, el vehículo, herramientas, un inhibidor de alarmas tipo pandora y otro tipo linterna, entre otros elementos.

La camioneta con el dinero y parte de los elementos robados del comercio mayorista en Córdoba.
Posteriormente, las autoridades recibieron la denuncia del titular del mayorista, quien detalló que le habían quitado los elementos que encontraron dentro de la camioneta. Ahora, se investiga el paradero de los violentos que escaparon sin lo robado.

Parte de los elementos recuperados tras el robo en Córdoba.
