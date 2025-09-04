Anotó para Talleres un gol de media cancha, se prepara para el clásico y firmó su primer contrato

Vía Córdoba / Talleres

Valentín Culasso firmó su primer contrato con Talleres, hasta diciembre de 2027 (Prensa Talleres).

Su gol recorrió el mundo futbolero en las redes. No es de todos los días convertir un tanto desde más allá de media cancha. Y afirmó a Valentín Culasso, volante de 20 años, como una de las figuras y capitán de la Reserva de Talleres en el Torneo Proyección. Con clásico este sábado frente a Belgrano.

Culasso encuentra recompensa para su presente, y firmó su primer contrato profesional, hasta diciembre de 2027. El santafesino pasó por todas las Divisiones Formativas del club de barrio Jardín.

Debutó en la Reserva en 2023 con la conducción de Walter Ribonetto. Hasta la fecha, disputó 55 partidos y convirtió dos goles.

