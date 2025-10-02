Andrés Fassi lanza “Adelante Talleres”, su candidatura para las elecciones

Andrés Fassi y el oficialismo lanzan su candidatura este viernes a las 17.30 en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, bajo el nombre de “Adelante Talleres” y para las elecciones que se celebrarán el 19 de octubre.

Fassi irá de esta manera en busca de su cuarto mandato en esta última década, con un padrón en condiciones de votar de 30.763 socios. El número más alto en la historia de los clubes de Córdoba. Los comicios se realizarán de 9.30 a 17.30 en la Boutique de barrio Jardín o en el gimnasio Juan Pelatto.

#Talleres | EL OFICIALISMO PRESENTARÁ SU LISTA



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Con Andrés Fassi a la cabeza, a las próximas elecciones en el matador se le sumará la lista ‘ADELANTE TALLERES’



📋La presentación oficial se realizará este viernes en el Complejo Ferial



ℹ️ @NachooCortees pic.twitter.com/r3EqIpbH7E — Radio Sucesos (@RadioSucesos) October 2, 2025

La última elección en Talleres fue el 16 de noviembre de 2014 y permitió al actual presidente, candidato de “Talleres vuelve”, vencer a Gustavo Lawson, de “Talleres es de su gente”, por 1.099 votos a 307. El padrón habilitado era de 1.700 personas.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

“Talleres somos todos” con Román Huespe como líder y “Talleres es de su Gente”, que propone a Adrián Gruppi como candidato a máxima autoridad, anticiparon que irán a los comicios y trabajan contrarreloj para presentarse ante la Junta Electoral.

Fassi, Huespe y Gruppi. Los tres candidatos a presidente de Talleres. El cierre de lista es el viernes a las 17.

CÓMO SE VOTARÁ EN TALLERES

El voto será de manera presencial y es obligatorio un DNI físico. Habrá 85 mesas electorales y los resultados se darían a conocer desde las 21 de ese domingo.

La Agrupación Talleres Somos Todos se presentó como una alternativa opositora a Andrés Fassi, actual presidente

En cuanto a las listas habilitadas, hay tiempo hasta este viernes a las 17 para presentarse, y hasta el viernes 10 de octubre para oficializarlas. El dirigente que se postule deberá demostrar como aval un sustento del 5 % del total del presupuesto anual,estimado en aproximadamente 2.300 millones de pesos.