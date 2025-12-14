Alerta en Córdoba por productos contaminados de una reconocida marca láctea

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una advertencia para todo el país sobre un alimento de consumo masivo. La entidad detectó una bacteria peligrosa en un lote específico de queso cremoso de la reconocida marca La Serenísima. Este producto, denominado Cremón doble crema de 500 gramos, podría generar serios problemas de salud a quien lo ingiera.

Detectaron productos contaminados de una reconocida marca láctea

El lote afectado es el número 2703. La detección de este riesgo surgió tras controles oficiales y análisis efectuados por laboratorios nacionales, contando con participación del Senasa. La fecha de elaboración del queso fue el 3 de julio de 2025, y caducó el 11 de septiembre del mismo año. Si bien la fecha de vencimiento ya pasó, el peligro de intoxicación permanece latente. La agencia gubernamental aclaró que el riesgo subsiste para aquellas personas que hayan guardado el elemento en el freezer o refrigerado más allá del plazo indicado.

El microorganismo hallado se llama Listeria monocytogenes. Esta bacteria puede multiplicarse aún cuando la temperatura es baja, incluso en el ambiente frío de una heladera. La enfermedad derivada de su consumo, conocida como listeriosis, inicialmente produce síntomas como fiebre, dolores corporales, vómitos y diarrea. Sin embargo, en algunas situaciones graves este cuadro podría derivar en infecciones severas.

Los individuos más expuestos a desarrollar cuadros complicados son las personas embarazadas, los adultos mayores y aquellos con defensas bajas o suprimidas. Los recién nacidos constituyen otro grupo vulnerable a este tipo de afecciones.

Las recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Ante esta situación, la autoridad sanitaria pidió revisar profundamente heladeras y congeladores para localizar el queso y no consumirlo bajo ninguna circunstancia. Se aconseja descartar este alimento si todavía se mantiene en el hogar.

Además, Anmat recomienda extremar precauciones básicas de higiene en la cocina. Es fundamental lavar cuidadosamente manos y utensilios, además de limpiar frutas y verduras antes de su consumo. Ante cualquier duda o aparición de síntomas, se sugiere consultar de inmediato con un profesional médico.