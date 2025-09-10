Anmat prohibió un producto detectado en Córdoba por “representar un riesgo para la salud”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió a nivel nacional un producto importado, que fue detectado en una droguería de la provincia de Córdoba. Según el mensaje oficial, “representar un riesgo para la salud”.

Anmat prohibió un producto detectado en Córdoba

A través de la disposición Nº 6671/25 publicada este miércoles 10 de septiembre en el Boletín Oficial, el organismo negó el uso, la comercialización y la distribución de “Pulse Oximeter – Fingertip – Imalatçi”. Se trata de un oxímetro de pulso de dedo que mide el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca por minuto.

La disposición Nº 6671/25 de Anmat.

Según Anmat, la medida se adoptó ya que el elemento fue detectado en el establecimiento Medikohn de Droguería Valtodano S.A., ubicado en la ciudad de Córdoba, sin el registro, la autorización sanitaria correspondiente y los datos de importador responsable en la Argentina.

“Al desconocerse su procedencia, materiales, características y condiciones de seguridad, el dispositivo representa un riesgo para la salud de los usuarios", recalcó Anmat. Al mismo tiempo, instruyó sumario sanitario a la firma en cuestión y a su Director Técnico por presuntas infracciones a la Ley N° 16.463 y a la Disposición ANMAT N° 6052/2013 de Buenas Prácticas de Distribución.