Alerta en Córdoba: piden que se vacunen contra la gripe ante la epidemia de Influenza H3N2

El Ministerio de Salud de Córdoba activó un alerta epidemiológica debido a la confirmación de los diagnósticos iniciales de Influenza A H3N2, subclado K, dentro del territorio nacional. Tales contagios fueron localizados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz, lo que generó preocupación inmediata para las autoridades locales.

Ante este escenario, la provincia reforzó esquemas de vigilancia con el fin de resguardar grupos vulnerables frente a posibles complicaciones respiratorias. Resulta vital que la sociedad mantenga un seguimiento estricto sobre cualquier síntoma relacionado con esta cepa viral durante las próximas semanas.

Córdoba: piden que se vacunen contra la gripe por la epidemia de H3N2

La repartición oficial remarcó que la vacuna antigripal representa la herramienta más efectiva para evitar cuadros médicos de gravedad. El cronograma vigente está indicado para niñas y niños entre seis y 24 meses de vida, además de personas gestantes en cualquier etapa del embarazo. También deben inocularse puérperas no protegidas previamente y todo el personal abocado a tareas asistenciales. La convocatoria incluye a mayores de 65 años o ciudadanos desde los dos hasta los 64 con enfermedades preexistentes como diabetes, asma, problemas cardíacos, obesidad e inmunocompromiso.

Aquellos habitantes que planeen trasladarse hacia el norte del globo tienen la recomendación de recibir su dosis antes de iniciar el viaje. Córdoba dispone actualmente de 800 centros habilitados donde se garantiza acceso gratuito a la vacuna. Es indispensable contar con defensas biológicas generadas previo a arribar a destinos donde la circulación del virus es predominante. Tal medida preventiva busca reducir riesgos de contraer la patología fuera del país y su posterior introducción involuntaria al regresar al suelo cordobés.

Al retornar desde regiones con brotes activos, los turistas deben vigilar la aparición de fiebre, dolores corporales, cansancio extremo, secreción nasal o tos persistente. En caso de manifestar señales similares, aconsejan consultar rápidamente en un centro médico, aunque no se exige aislamiento obligatorio ni testeos en puntos fronterizos. Una detección temprana permite abordajes terapéuticos adecuados, evitando agravamientos del estado general de salud.