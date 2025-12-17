Alerta en Córdoba por nuevos casos de triquinosis: las zonas afectadas

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Departamento de Zoonosis, informaron este miércoles 17 de diciembre la detección de cinco nuevos casos de triquinosis en Córdoba.

Alerta en Córdoba por nuevos casos de triquinosis: dónde

Los pacientes recibieron atención médica en un centro público de la localidad de Laboulaye. Por fortuna, “se encuentran bajo seguimiento ambulatorio, presentando una evolución favorable”, confirmó el Gobierno mediante un comunicado matutino.

Laboulaye, ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba.

Por el momento el origen del foco se encuentra en estudio. Las áreas mencionadas, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el área de salud y bromatología del municipio se encargan.

El posible origen de los nuevos casos de triquinosis en Córdoba

Sin embargo, deslizaron que gracias a las entrevistas epidemiológicas identificaron “como fuente probable de infección el consumo de salame sin etiqueta, de venta ambulante”. Por este motivo, recordaron los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo y sus derivados de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente.

El consumo de salame sin etiqueta, de venta ambulante, sería el detonante de los nuevos casos.

Córdoba: qué es la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminada con el parásito Trichinella spiralis

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Córdoba: recomendaciones para prevenir la triquinosis