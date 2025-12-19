Confirman que la “supergripe” está en la Argentina: hubo tres infectados hasta el momento

La denominada “supergripe”, tal como se conoce a la influenza A/ H3N2 subclado K avanzó primero en Europa, luego en Estados Unidos, la semana pasada en algunos países de América Latina. Este viernes, se confirmó que hubo tres casos en nuestro país.

Desde el Instituto Malbrán confirmaron la detección de los casos de esta variante de influenza A en dos adolescentes de Santa Cruz y un niño bonaerense, que había sido internado en un hospital porteño. En todos los casos, transitaron la enfermedad sin complicaciones.

Las identificaciones pudieron hacerse mediante la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela, mientras que fueron confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

Los adolescentes habían presentado infecciones respiratorias agudas por lo que se les hizo un seguimiento ambulatorio, mientras que el chiquito de 5 años estuvo dos días internado. Las muestras de este último fueron enviadas al Malbrán el 7 de octubre y los resultados se conocieron en las últimas horas.

Qué dicen los especialistas sobre la “supergripe”

Según comunicaron especialistas, la variante no representa riesgos para la población y “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año”. “Su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”, aseguran.

Virus de Influenza A. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

En el hemisferio norte, donde circula con mayor fuerza el virus, el llamado es a aplicarse las dosis correspondientes a la temporada invernal, que incluyen las vacunas contra influenza, Covid-19 y neumococo.

“Las vacunas ayudan a reducir riesgos, complicaciones e internaciones, especialmente en grupos vulnerables” y que “si una persona da positivo a influenza, debe atenderse tempranamente, usar barbijos y mantener medidas de aislamiento cuando sea necesario”, señalaron autoridades sanitarias de México dónde el virus está presente.

Alerta por presencia de la “supergripe” en América Latina

Mientras en México se reportó el primer caso, dos menores que viven en Lima son los primeros casos de Perú. Por ello, en ese país se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus.

Colombia, Chile y Costa Rica también confirmaron la circulación de la variante, en tanto Ecuador la descartó días atrás.

Cuáles son los síntomas de la “supergripe”

Estos los síntomas de la “supergripe” H3N2 a tener en cuenta: