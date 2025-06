Alejandro Dolina en Córdoba: el elogio para Talleres y aquella admiración por Willington

La obra de Alejandro Dolina convoca y conmueve. Y en Córdoba intenta “La conversación infinita”, un “encuentro para todos y para nadie”, como reza la invitación. Para tal vez hablar un poco de fútbol, por qué no. Y de los clubes de fútbol cordobeses, caso Talleres.

Esa fue el pretexto con Dolina en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos, en la previa de su presentación en Quality Espacio, este domingo a las 20 y mañana lunes en el mismo horario, junto a Darío Z (Sztajnszrabjer).

Alejandro Dolina quiere otra forma de transmitir el fútbol (Foto: La Voz / Archivo).

“He visto a Talleres jugar muy bien el año pasado, un equipo bastante peligroso, y tanto Belgrano como Instituto plantean partidos difíciles también”, observó.

Cómo verdadero hombre sensible, también se sintió atraído en algún momento por un ídolo tan de barrio como Daniel Willinton.

“Miré mucho al Talleres de otros tiempos, admirador de Daniel Willington y un poco se me contagió. No es que sea hincha, pero me gustaba mucho verlo”, expresó.

Talleres o Vélez, el veredicto de Daniel Willington.

DE MARADONA A RIQUELME

Napoli volvió a ser campeón en Italia, segunda vez desde la partida de Diego Maradona, y siempre con reminiscencias del astro. “A Diego lo recuerdo casi todos los días, pero no lo asocio a este Napoli actual. Es un defecto mío, pienso en la Selección, en Boca y muy allá atrás en el Napoli, donde él fue feliz y lo adoran más que aquí”, explicó.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, celebra durante la ceremonia de premiación tras ganar el título de la liga italiana de fútbol al final del partido de fútbol de la Serie A entre el Napoli y el Cagliari en el estadio Diego Maradona en Nápoles, Italia, el sábado 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Dolina se confiesa un entusiasta futbolista, más que expectador. “Sigo jugando, sabiendo que cada partido puede ser el último... Y hasta estoy un poco más informado. Porque aunque no me interesara un pepino, en la tele casi no hay otra cosa que fútbol, un poco te obligan".

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Amor por el fútbol y por Boca. El Boca de un cuestionado Juan Román Riquelme como presidente... “No pongo el acento dónde no hay que ponerlo, lo mismo que con Diego”, zanjó la cuestión Dolina.