El verano es uno de los motivos de grieta entre la población. Existe personas que les fascina el calor y podrían vivir su vida entera durante la temporada más cálida del año, pero también hay de los que no les gusta y prefieren el frío y tener mil abrigos encima. Por el caso, Agustina Agazzani ya eligió de qué lado de la vereda se encuentra en esta encrucijada y fue muy clara con su elección.

La modelo cordobesa se declaró como parte del team verano, es decir que se alista entre quienes adoran los días de sol, pileta y vacaciones. Y así lo demostró en uno de sus últimos posteos en las redes sociales. Instalada en su Córdoba natal, la joven de 27 años, ex participante del “Cantando 2020″, manifestó convencida en Instagram: “Verano, por siempre te voy a amar”.

Agustina Agazzani Foto: Instagram/agusagazzani

Su posto no deja lugar a dudas. La influencer posó en microbikini naranja de tiras, al costado de la piscina y descansando luego de lo que fue un 2021 agotador. También mostró que en ese momento estaba comiendo sandía, fruta típica de estación, y escuchando “Hace calor” de Kaleb Di Masi y Omar Varela.

Agustina Agazzani Foto: Instagram/agusagazzani

La publicación alcanzó los 36 mil “me gusta” en cuestión de días y recibió muchos comentarios de parte de sus más de medio millón de fans. “Sos de otro planeta!”, “No sos real” y “Vos generas el calor”, fueron algunos de los mensajes.

Agustina Agazzani ama el verano. Foto: Instagram/agusagazzani

La reflexión de fin de año de Agustina Agazzani

Para dar inicio al 2021, la ex de Martín Baclini compartió un divertido video a modo de resumen del año pasado y compartió con los usuarios una profunda reflexión. “Yo siento la vida como una película, y éste año sin dudas fue de mis favoritas, fue una de esas de amor, que te hacen llorar mucho y terminan con un final feliz, pero no el que esperabas, de esas que te sorprenden y te dejan sin palabras”, comenzó en su balance.

“Gracias a cada uno de los actores que hicieron de mi peli una inolvidable. No será el único estoy segura, pero 2021 te recordaré por siempre como el año que me hizo sentir mucho mucho orgullo, un orgullo inigualable y antes nunca sentido, por la mujer que soy, me animé a ser la protagonista que siempre soñé para mi vida y brindo porque así sea el siguiente... Brindo por seguir creciendo y que se me pasen los años pero no la vida. GRACIAS GRACIAS GRACIAS VIDA! Gracias 2021 porque sin tu caos no me hubiese encontrado nunca. 2022 te espero bien lista y con el corazón prendido fuego para vivir el plan que tengas para mi”, cerró sincera.