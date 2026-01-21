Un ladrón abrió un portón con un CD y robó en un complejo de departamentos de Córdoba. El inesperado episodio de inseguridad ocurrió en Villa María, a poco más de 150 kilómetros de la Capital, y sorprendió a toda la ciudad.

Video: abrió un portón con un CD y robó en un complejo de departamentos de Córdoba

Una cámara de seguridad registró el suceso durante la madrugada del domingo 18 de enero. El sujeto tomó el disco para forzar el ingreso del predio ubicado en la calle Carlos Pellegrini al 737, según el medio Villa María Ya!.

Con total impunidad, el delincuente tomó una bicicleta que estaba resguardada detrás de las rejas y escapó a toda velocidad. Los vecinos y las vecinas del sector reclaman por mayor presencia policial.