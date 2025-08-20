Vía Córdoba / Video

A toda máquina: así quitan la nieve del Camino de las Altas Cumbres de Córdoba

Los videos de la alfombra blanca que se extiende hasta el horizonte y deja una bella postal junto al sol de la mañana.

Redacción Vía Córdoba

20 de agosto de 2025,

Nieve en las Altas Cumbres, Córdoba. (Gentileza Sergio Moreyra / Ilustrativa).

La nieve llegó para quedarse desde el mediodía del martes 19 de agosto en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba. El manto blanco predomina en la zona y los uniformados de la provincia trabajan a toda máquina desde las primeras horas para quitar el hielo.

A raíz de las condiciones climáticas, la Policía Caminera estableció un corte de tránsito total en el sector. La remoción de nieve y hielo en diversos tramos de la calzada requiere de un amplio despliegue.

Por ello, las autoridades solicitaron a vehículos evitar la zona y utilizar rutas alternativas. Ante cualquier novedad, brindarán información a través de los canales oficiales de comunicación.

