La nieve llegó para quedarse desde el mediodía del martes 19 de agosto en el Camino de las Altas Cumbres de Córdoba. El manto blanco predomina en la zona y los uniformados de la provincia trabajan a toda máquina desde las primeras horas para quitar el hielo.

A toda máquina: así quitan la nieve del Camino de las Altas Cumbres de Córdoba

A raíz de las condiciones climáticas, la Policía Caminera estableció un corte de tránsito total en el sector. La remoción de nieve y hielo en diversos tramos de la calzada requiere de un amplio despliegue.

Por ello, las autoridades solicitaron a vehículos evitar la zona y utilizar rutas alternativas. Ante cualquier novedad, brindarán información a través de los canales oficiales de comunicación.