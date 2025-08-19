Se registró nieve en las Altas Cumbres: qué dice el pronóstico extendido para Córdoba

La ciclogénesis anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo nieve a las Altas Cumbres de la provincia de Córdoba este martes 19 de agosto. Desde el Parador Giulio Cesare compartieron las bellas imágenes del fenómeno climático.

Se registró nieve en las Altas Cumbres de Córdoba

Uno de sus puntos más altos, donde inicia el Camino del Peregrino, se tiñó de blanco antes de las 13 de esta jornada. Juan Filloy, uno de los trabajadores de la zona, reconoció: “No creíamos que iba a nevar porque no hacía el frío necesario”.

En diálogo con El Doce, describió que el termómetro marcaba -0,1°C al momento de la entrevista. “Está nevando bastante y las intensidades variaron en los primeros 30 minutos”, expresó.

En tanto, explicó que al no haber bajas temperaturas, la nieve se derrite rápido en la superficie de la tierra. “Cuando se enfríe el suelo, se va a empezar a acumular bien la nieve”, aseveró sobre el fenómeno que “parece que tiene para rato”, según relato.

Qué dice el pronóstico extendido para Córdoba

Por su parte, la Policía Caminera de la provincia de Córdoba pidió circular con precaución en la ruta ya que la hay “calzada inestable”. “Se prevén, entre la mañana del martes y la madrugada del miércoles, el desarrollo de ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora”, informó.

A su vez, el Observatorio Hidrometeorológico emitió un pronóstico extendido con el clima para los próximos días. “Se destaca a partir de la tarde/noche del lunes y madrugada/mañana del martes el avance y profundización de un sistema de baja presión lo que favorecería la ocurrencia de precipitaciones con algunas tormentas y ráfagas fuertes del sector sur en gran parte de la provincia”, indicó en primera instancia.

“Se resalta también para el jueves ascenso de temperatura con ráfagas regulares del sector norte. Se espera el ingreso de un un frente frío durante el viernes que generaría ráfagas fuertes del sector sur previendo un cambio de masa de aire más fresco y seco para los próximos días”, concluyó.