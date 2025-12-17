A la vera del lago: una feria de Navidad con entrada gratis y patio de comidas se estrena en Córdoba

Una localidad de la provincia de Córdoba anunció el estreno de su feria de Navidad, que busca consolidarse como un evento en el calendario festivalero. Es que, según compartieron, será con entrada gratis, patio de comidas y a la vera del lago.

Dónde es la feria de Navidad con entrada gratis en Córdoba

Se trata de La Gran Feria de Navidad de Las Tapias, que está ubicada a 193 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La invitación para todo el público es a partir de las 19.30 del domingo 21 de diciembre en el Triángulo Chuchiras.

La Gran Feria de Navidad de Las Tapias.

“Te esperamos con una jornada llena de magia, ideal para encontrar el obsequio perfecto y compartir en familia”, expresó la Municipalidad a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Habrá comida autóctona para disfrutar, artesanías, prendas de vestir y música en vivo. Vero, la Reina de la cumbia, y Los Cantores de Santa Cecilia son los artistas confirmados hasta el momento en el predio cercano al Lago Boca del Río.

Cómo llegar a Las Tapias desde Córdoba Capital

Para llegar a Las Tapias desde Córdoba Capital hay que dirigirse por la ruta provincial 34. Luego, empalmar con la provincial 14, atravesando los pueblos de Los Hornillos y Villa Las Rosas.