La camiseta en la piel, las finales en la sangre. Es el legado de Diego Klimowicz para su hijo Mateo, que este domingo a las 15.05 se las verá con Sarmiento por el pase a semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

"A este tipo de finales las vivía como hincha. No puedo creer que me esta vez me toque jugarla. Estoy con todas las ganas", se entusiasmó Mateo Klimowicz, quien ingresará por Mauricio Tévez.

"Mi viejo jugó un par de finales. No pudo ascender pero era el goleador del equipo, a diferencia mía", resaltó el juvenil. No sólo su papá Diego. Toda su familia lo acompañará el domingo en Junín.

"Jugar como hincha te da un plus. No sabría decir bien qué, pero es algo muy lindo. Nos tocó ser visitantes en esta definición, pero ya desde el empate con Tucumán venimos mejorando, ganamos los últimos dos afuera y vamos con todo para el domingo", aseguró.

Como portador de un apellido ilustre, también recibió la bendición de otro goleador en la Gloria: Paulo Dybala. Es que la Joya saludó vía Twitter que Tetu Klimowicz sea titular.

“Toda mi vida hice goles. Ahora hace mucho que no convierto y estoy ansioso”, se frota las manos. El domingo en Junín, valdrán doble.