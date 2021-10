El bullying es una problemática que siempre existió pero que en los últimos años tomó una mayor notoriedad dado que se publicaron videos e imágenes que lo visibilizaron.

Niños y adolescentes lo sufren por igual y en algunos casos las consecuencias son lamentables.

Mirá también: Los casos de bullying aumentaron un 30% en el último año

Desde hace algunos años comenzó a circular un video en el que el especialista Brooks Gibbs explica de manera sencilla como detener a una persona que ejerce bullying. El video tiene varios años pero en el último tiempo comenzó a circular nuevamente.

"Cuando entendemos al bullying como dominación, la gente extendiendo su poder sobre otros, nos ayuda a aprender cómo reaccionar ante el bullying", explica el especialista.

Y agrega: "Todos los expertos están de acuerdo en una cosa: el bullying es un desequilibrio de poder. Que alguien quiere tener poder sobre ti, quieren verte perder y ellos ganar".

Mirá también: Malargüe: un alumno murió tras sufrir bullying

Y mediante un ejemplo explicó cómo "combatir" este mal. "Mientras más te enojás, ellos más se divierten. ¿Qué pasaría si todos fueramos resistentes, emocionalmente fuertes y mentalmente duros?".

"Si a los alumnos les explicaran que no es más que un juego de ganar y perder, y que para ganar no te tiene que molestar lo que digan, quien te haga bullying perderá y te dejará de molestar. Sería mucho más simple. No te molestes, sin importar lo que digan", explica Gibbs.

Por último, hace una diferenciación entre el bullying y las agresiones físicas. "Cuando hablo de bullying, hablo de alguien hiriendo sus sentimientos. No hablo de alguien golpeándote en la cara, eso es un ataque y agresión. Eso no hay que aguantarlo, porque es un crimen".

Mirá el video