En Concordia advirtieron que las playas aún no se encuentran habilitadas. Esto sucede debido a que no cuentan con guardavidas. Las grandes temperaturas de esta ola de calor -inusual para esta época del año-, produjeron la visita de bañistas ocasionales.

Franco Álvarez, delegado del Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA), mencionó que “mientras entrenaba en el Lago, me alerté de que había muchas familias que estaban con sus chicos en el agua”.

Por este motivo, solicitó que se extremen cuidados “porque las playas no están habilitadas, no hay guardavidas y el Lago está muy crecido”. En este sentido, estableció a LT15 que “en los cursos de agua puede pasar cualquier cosa si no estamos”.

Ante la ola de calor, Álvarez fue contemplativo con la situación de las familias: “Les pedimos que, al menos, haya un mayor a cargo, sobre todo si se meten menores”. También rogó que “no vayan a lo profundo, y recorran el lugar caminando antes de meterse”.