14 hectáreas de forestación pertenecientes a la Caja de Jubilaciones de la provincia fueron consumidas por las llamas este domingo por la tarde, en un incendio que se presume habría sido intencional.

La columna de hubo podía verse desde la Costa de Santa Ana; en el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos y grupos de vecinos que colaboraron para sofocar las llamas. Según informó Chajarí al Día, días atrás habían cortado árboles con lo cual se quemaron también parte de los rebrotes.

Riesgo alto

A causa de la gran sequía que atraviesa nuestra provincia, y en particular la zona norte, el riesgo de incendio es alto. Las autoridades piden responsabilidad y que no inicien fuegos en zonas done existe peligro de incendios.

Por su parte, los productores se encuentran muy preocupados ante esta situación ya que además del peligro inminente de que se desaten incendios; falta agua para los cultivos y alimento para los animales.