Avanza el proceso de vacunación contra el coronavirus en Catamarca, y desde el ministerio de salud de la provincia informaron como seguirá el proceso de inoculación en los diferentes nodos del interior provincial.

La aplicación de primeras dosis a toda la población por año de nacimiento, de manera decreciente. Se recuerda a los asistentes que es obligatoria la presentación de un documento que acredite nombre, edad y domicilio; deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.), y por último, no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).

Nodo Valle Viejo

Mañana viernes 04 de junio, de 8.30 a 12.30 horas en el Salón Cultural de la Plaza El Aborigen, personas nacidas en 1964, con todas las terminaciones de documento.

Nodo Paclín

El día viernes 04 de junio, de 08 a 13 horas en el Polideportivo Municipal La Merced, personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con todas las terminaciones de documento.

Nodo Icaño

Viernes 04 de junio, a partir de las 09 horas en el Polideportivo Municipal, personas nacidas entre 1962 y 1967, con todas las terminaciones de documento.

Nodo Recreo

El sábado 05 de junio, 8.30 a 12.30 y de 14 a 18 horas en el Hospital “Dr. Liborio Forte”, personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con todas las terminaciones de documento.

Y el día lunes 07 de junio, nacidos en 1965, 1966 y 1967, con todas las terminaciones de documento.

Nodo Andalgalá

El próximo lunes 07 de junio, de 09.30 a 14 horas en la Cancha Parroquial, personas nacidas en 1962, 1963 y 1964, con todas las terminaciones de documento.

Y el día miércoles 09 de junio, nacidos en 1965, 1966 y 1967, con todas las terminaciones de documento.