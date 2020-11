El proyecto que impide vender tierras quemadas fue impulsado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y fue tratada tras la aprobación del proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas.

En el debate, la diputada oficialista Daniela Vilar destacó que “las grandes potencias son las que generan el mayor pasivo en materia ambiental, y las menos desarrolladas están en mayor grado de vulnerabilidad”. También agregó que “debemos construir un nuevo paradigma, porque estamos viviendo una situación compleja en nuestro país, por lo que es necesaria una nueva legislación que contemple factores como la especulación inmobiliaria”.

La oposición por su parte buscó realizar algunas modificaciones que no fueron aceptadas. Desde Juntos por el Cambio, la radical Brenda Austin, expresó a Cadena 3: “el proyecto que propuso el oficialismo es crear dos categorías. Lamentablemente no aceptaron las modificaciones que veníamos a proponer para mejorar la ley. No acompañamos porque perjudica la protección que ya existía en nuestro país. Hoy se aprobó una ley que es un retroceso en materia ambiental que no ayuda a prevenir incendios”.

Incendios Forestales

El dictamen que se debatió fue respaldado por los diputados de los Interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, lo cual aseguró mayoría para la sanción de la iniciativa más allá del rechazo de Juntos por el Cambio.

El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego y establece que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.