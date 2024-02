Cosquín Rock 2024: un cierre a pura fiesta, sufeando la lluvia y el poder

El Cosquín Rock 2024 cerró su edición número 24 con una noche de música, magia y protesta.

Más de 50 mil personas se dieron cita en los seis escenarios que reunieron a los artistas más destacados del rock nacional e internacional. La lluvia, una marca registrada del festival, cayó con fuerza sobre las sierras de Córdoba pero no impidió que el público disfrutara de los shows y le pusiera color y calor al festival.

Entre los platos fuertes de la noche estuvieron las presentaciones de Slash, el legendario guitarrista de Guns N’ Roses, que deleitó a los fans con su virtuosismo y su carisma; Molotov, la banda mexicana de rock alternativo, que hizo un fuerte reclamo contra el presidente argentino Javier Milei, al que acusaron de vender el país y de ser un llorón; y Damas Gratis, el grupo de cumbia villera, que puso el broche de oro al festival con una fiesta inolvidable.

Ciro y Los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Catupecu Machu, el Duki y el Dj Japonés Steve Aoki, masivos y coronados.

SLASH DANDO CÁTEDRA Y MOLOTOV CONTRA MILEI

Slash Cosquín Rock

El icónico guitarrista de Guns N’ Roses, acompañado por Myles Kennedy and The Conspirators, brindó una lección en vivo de como tocar rock and roll.

Sin tocar ningún tema de “los Guns”, presentó una propuesta con sello propio, pero tan familiar como para que el pública se sienta en un marco con sonidos que resulten familiares.

"La patria no se vende", el mensaje de Molotov durante su presentación en el Cosquín Rock.

Molotov, por su parte, puso su sello de música de protesta sonando bien arriba con temas icónicos como “Frijolero”, “Hit me”, y “Chinga tu madre” entre otras.

Cuando llego e turo del “Givme de Power” la banda decidió otro reclamo contra el presidente Javier Milei al que acusaron de vender patria y llorón al tiempo que en el escenario aparecía un enrome cartel luminoso rezando “La Patria No Se Vende”.

DAMAS GRATIS, EL BROCHE DE ORO DEL COSQUÍN ROCK A PURO BAILE

Pablito Lescano, el líder de la cumbia villera, se lució en el escenario norte con “su arma musical en la mano” para cerrar el Cosquín Rock 2024.

No importaba la edad, el estilo o la preferencia musical, todos se unieron en una danza frenética al ritmo del iuuii iupiii. Así fue como Lescano y su banda cerraron el escenario principal con una fiesta inolvidable.

Hace unos años era impensado que la banda de cumbia más famosa del país estuviera dentro de la grilla de un evento que era exclusivo “de rock nacional”. Sin embargo, el genero fue mutando, en parte gracias a este tipo de eventos que supieron releer las bases fundantes.

Ciro, Las Pastillas y Catupecu Machu

Andrés Ciro Martínez , en el arranque del show de Ciro y Los Persas, en el arranque de su show en el Cosquín Rock 2024. (Javier Ferreyra/ La Voz)

Grandes clásicos del rock nacional puro brindaron sus shows ante la masividad. Ciro sigue siendo el rey, y aunque su repertorio sigue intacto hace años, su público también.

Segunda jornada de Cosquín Rock 2024 en el aeródromo de Santa María de Punilla. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Catupecu Machu vivió momentos épicos con la montaña detrás y un Ruiz Díaz que se emocionó y disfruto del calor de su público. Un gran momento fue cuando Juan Mango de “Usted Señálemelo” se sumó al escenario para hacer una versión de “Dale” que quedará en la miles de reproducciones de YouTube.