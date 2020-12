Este martes se dio inicio formal a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Argentina, con una primera etapa de distribución en cada provincia, llegando también al Hospital Domingo Funes ubicado en la localidad de Santa María y referente principal de la campaña para todo el corredor Punilla.

A partir de las 10 de la mañana de este histórico 29 de diciembre, el nosocomio inició con la colocación de la vacuna rusa Sputnik V a unos 200 trabajadores de la salud que se encuentran en la denominada “primera línea” de atención contra el coronavirus en el Valle de Punilla. Asimismo, está previsto que en los próximos días llegue una nueva tanda para completar las alrededor de 500 dosis que necesita la región en esta etapa inicial.

Este martes inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Domingo Funes. (Foto: 24 Cronica Cosquin HD)

“Estamos con mucha expectativa. Tuvimos un año muy duro. La vacuna es un alivio para trabajar tranquilos. Si bien tenemos todos los elementos de protección, trabajamos bajo mucha presión. Ahora, más relajados”, manifestó en declaraciones a Cadena 3, Érica Foriño, una de las primeras enfermeras del Hospital Domingo Funes en vacunarse este martes.

“Está bastante complicado me parece. Nadie se cuida. No usan barbijo y no hay distanciamiento. Eso nos perjudica. La gente no lo da la importancia que tiene esta enfermedad”, completó la profesional.

Cabe destacar que fueron 10.500 las dosis de la vacuna rusa Sputnik V que llegaron a la provincia de Córdoba, dosis que rápidamente fueron distribuidas en todo el interior, con 25 puestos en 24 hospitales regionales y el Centro de Convenciones en la ciudad capital. Según anticiparon fuentes oficiales, a partir del próximo lunes 4 de enero llegaría la otra tanda de dosis previstas para completar las 21.900 que le corresponden a Córdoba.

En esta primera instancia, los profesionales de la salud que trabajen en sectores con mayor circulación del virus, pueden solicitar turno a través del 0800-1221-444, opción 4, en el horario de 06 a 22 horas, o bien vía web en el siguiente enlace: vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

