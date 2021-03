Darío Hernández es excombatiente y héroe de Malvinas, un hombre de 56 años oriundo de la ciudad de Rosario -Santa Fe- pero residente de la provincia de Santa Cruz desde hace unos 25 años, y que junto a su esposa, eligió Villa Carlos Paz como ese “lugar en el mundo”, en una vivienda en barrio La Loma que de a poco edifican con mucho esfuerzo.

“A fines de año queremos venirnos a vivir acá definitivamente y encontramos nuestro lugar en el mundo en Carlos Paz. La verdad que poco a poco me fui enamorando de la villa y encontramos un lugar precioso, un terreno fantástico, hicimos una casita como para pasar el verano (...) Nos gustó tanto todo que me quedé para construir y hacerlo un poco más seguro”, comienza diciendo Darío Hernández en diálogo con VíaCarlosPaz.

Pero lamentablemente, el último martes fue víctima del cuarto robo en su domicilio de donde no solamente le llevaron una notebook y una importante suma de dinero en efectivo, sino que también le robaron algo “sagrado”: sus dos condecoraciones y dos medallas como excombatiente de la Guerra de Malvinas.

“Del dolor pasó a ser tristeza absoluta”, posteó Verónica, una amiga de Hernández en un grupo de Facebook ni bien Darío notó el tan importante faltante de su hogar.

La publicación que se hizo viral en Facebook. (Foto: captura / Facebook).

“Parte de un momento que marcó su vida para siempre, se lo llevaron ayer (23 de marzo). No tiene valor económico para nadie, son imposibles vender, si alguien las encuentra por favor comunicarse”, decía la mujer el último miércoles a través de las redes sociales, un posteo que rápidamente se hizo viral.

Pasaron las horas, y este hombre veterano de guerra había caído en una angustia impensada. “Se llevaron algo que es invaluable”, dijo Darío. Sin embargo, la buena noticia llegó el miércoles por la noche, cuando recibió una llamada proveniente de la Policía de Bialet Massé, consultándole por unas medallas que les habían dejado y que llevaban su nombre.

“Del infierno pasé al cielo con esa llamada”, recuerda Hernández. “‘Señor, yo acá tengo algo que quizás pueda ser suyo, tengo unas medallas’ -cuenta Hernández que le dijo el policía- Cuando me dijo eso, exploté, no podía hablar, inclusive creo que el policía se asustó. Me dijo que estaban las cuatro y me comentó que alguien las encontró y las llevó a la comisaría”, relata este Héroe de Malvinas aún emocionado por el hallazgo y que recién el próximo lunes -luego de cumplir con ciertos procedimientos de rigor- podrá retirar sus condecoraciones y medallas ya trasladadas a la comisaría de Villa Carlos Paz.

(Foto: gentileza Darío Hernández).

“No me he equivocado en venir a radicarme acá. Malhechores hay en todos lados, pero la verdad muy bien la gente de Carlos Paz”, asegura pese a todo lo vivido Darío, e inmediatamente añadió: “Quiero agradecer a Verónica, al esposo Ricardo, y a mi vecina Étel, que no somos amigos pero se portó muy bien. y también agradecer a todos los que comentaron y compartieron las publicaciones”, completó este excombatiente de Malvinas, que con tan sólo 17 años estuvo al frente de una guerra que marcó la historia y el rumbo de toda Argentina.