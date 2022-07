Esta mañana, el secretario de Gobierno de Villa Carlos Paz, Darío Zeino, expuso una situación que perjudica a los vecinos y vecinas.

En este sentido, se puso en evidencia que los sectores que “responden al kirchnerismo, a nivel local y regional”, habrían protagonizado una serie de acciones destinadas a “frenar la llegada” de fondos nacionales que también le corresponden a la ciudad tanto como a otras del interior.

El secretario de Gobierno, explicó lo que está ocurriendo con los fondos nacionales: “Todas las otras ciudades han recibido los fondos, los únicos que no recibimos nada somos nosotros. Tenemos aprobados los pliegos del plan Argentina Hace (que ya se está ejecutando en todos los municipios) y no se envían los fondos. Estamos hablando de 360 millones de pesos para ejecutar el adoquinado en 13 barrios de la ciudad, lo que beneficiará a los vecinos con la construcción de casi 40 mil metros de adoquinado. También están frenados lo programas de hábitat, mejoramiento de plazas, los créditos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) para construir 63 mil metros de redes cloacales y no debemos olvidar lo que pasó con el gas”.

Desde diversos sectores señalan que en esta distribución desigual de los fondos se encontrarían implicados el exsenador Carlos Caserio y Emilio Iosa, candidato del espectro político asociado a la Cooperativa Integral (COOPI), junto a Carlos Felpeto, Walter Gispert y Rodrigo Serna, quienes tienen representación en el Cuerpo Legislativo de la ciudad.

En definitiva, estas acciones que atentan con la institucionalidad perjudican a todos los carlospaceses, ya que se trata de programas y obras millonarias para los barrios de la ciudad.

“Por primera vez en la historia, vemos el accionar de los sectores políticos que operan abiertamente para perjudicar al vecino. Esto es una línea que tiene como cabeza al ex senador Carlos Caserio, que es vecino de la ciudad, y también a Emilio Iosa, candidato de la Cooperativa. A través de esta línea se obstruyen todos los programas y evitan que lleguen fondos para realizar obras que solicitan los vecinos. Nunca vimos un ataque tan violento a la ciudadanía de Carlos Paz”, añadió Zeino.

Lo cierto, es que el municipio frente a la imposibilidad de contar con los fondos nacionales que le corresponden, debe continuar generando programas con fondos municipales propios.

“Nos cansamos de esperar, desde el 2020 que venimos gestionando fondos para nuestros centros vecinales y no hemos tenido respuesta. Nunca se enviaron los fondos y sabemos que eso no es casualidad. Por eso, creamos este nuevo programa para los Centros Vecinales, por ejemplo, con fondos propios”, finalizó el secretario de gobierno.