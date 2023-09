Eleccion de un toro

ViaCampo Foto: ViaCampo

1.- ORIGEN

El toro es un emergente de un rodeo y porta la información y la productividad del rodeo que lo origina. Por lo tanto, que provenga de un Programa de mejoramiento, siempre va a ser más provechoso que si proviene de algún otro rodeo donde no existe programa. Que un toro sea hijo, nieto, bisnieto y sucesivamente de vacas que han sido evaluadas, que han sido elegidas y que han superado todo tipo de filtros funcionales, hace que su bagaje genético haga su aporte en ese sentido.

Si al mismo tiempo, ese rodeo de origen, maneja un Programa de mejoramiento, como puede ser el Puro Registrado o un Plantel Puro de Pedigree, esa selección genética, sumado a la selección por eficiencia funcional, seguramente harán un aporte en la dirección correcta. En la medida que aumenten los años de selección en el mismo sentido, aumentará la consistencia de su aporte.

2.- DATOS FÍSICOS

Los animales que se presentan a venta generalmente lo hacen acompañados de datos que definen sus aptitudes.

EDAD. Expresada por la dentición (diente de leche, 2 dientes, 4 dientes).

PESO AL NACIMIENTO. Es el peso tomado en las primeras horas de vida. Se usa para elaborar Dep`s.

PESO AL DESTETE. Es el peso tomado a los 7 meses de edad, o ajustado a los 7 meses. También se elaboran Dep`s.

PESO FINAL. Es el peso tomado o ajustado a los 15 meses de edad. También se elaboran Dep`s.

PESO ACTUAL. Es el peso que presenta el animal al momento de la venta o que se presenta.

CIRC. ESCROTAL. Es la medida del perímetro tomado a todo el volumen escrotal en su parte más ancha. También se elaboran Dep`s.

3.- INFORMACIÓN GENÉTICA.

En caso de tener acceso a la información del animal, es útil conocer sus Dep`s, y ver la precisión de los mismos, dado que a mayor precisión de las Dep`s menos margen de error arrojan. Con las Dep`s se evalúan parámetros de selección como PESO AL NACER, FACILIDAD DE PARTO DIRECTA e INDIRECTA, PESO DESTETE, PESO FINAL, PESO DE VACA ADULTA, LECHE MATERNA, ÁREA DE OJO DE BIFE, CIRC. ESCROTAL y más. Por otro lado, se elaboran distintos índices que caracterizan a la genética que portan.

4.- CONFORMACIÓN

En este aspecto observamos la estructura ósea y la cantidad y distribución de carne/grasa que tiene el Toro.

Su Largo, Altura, Corrección de esqueleto, sus aplomos, su volumen de masas musculares.

El punto de aplomos y pezuñas es un tema importante porque hace inevitablemente a la vida útil del toro. Los desvíos de aplomos derivan en lesiones articulares y las deformaciones de pezuñas también afectan la locomoción del animal. Siendo que el toro debe servir de 30 a 50 vacas en un periodo lo más corto posible, que tenga correctos aplomos y pezuñas sanas es fundamental.

Evaluando la conformación, observaremos su Profundidad, su Ancho, su Largo, su Altura, sus líneas superior e inferior. En definitiva, es un animal productor de carne, con lo cual sus buenas masas musculares son deseables, principalmente en las zonas de los cortes de mayor valor económico.

Hay en el animal algunos puntos donde se puede observar y predecir su aptitud carnicera. Por ejemplo, el brazuelo y la pierna (donde no hace interferencia visual la grasa) o cuando no está demasiado engrasado la musculatura del lomo. También da idea del volumen de carne mirando de posterior al animal, la relación músculo/hueso.

La correcta línea superior también ayuda a la longevidad del toro (predisponiendo menos a lesiones) y una correcta línea inferior, su prepucio, también es interesante de evaluar para evitar roturas tempranas

5.-TEMPERAMENTO

Tener en cuenta que un animal de temperamento dócil, en general es más eficiente en la conversión de alimento, tarda menos tiempo en las adaptaciones a corrales y comederos y genera menos gastos por roturas de estructuras del campo. Lo destacamos, no solo como importante para el propio toro, sino para su descendencia.

6.- CALIDAD RACIAL.

“La cabeza, el cuero y las manchas no se comen.” Se escucha decir muchas veces. La realidad es que los mejores atributos que buscamos de la raza no se ven, pero están ampliamente ligados a un patrón común o estándar racial que infiere, principalmente a través de la cabeza, cuero y manchas, que todo eso invisible está presente o no. Si usamos Hereford porque buscamos, Fertilidad, Habilidad Materna, Calidad de Carne, Eficiencia de Conversión, Buen temperamento y tantos otros atributos, siguiendo ese patrón racial, sin duda que los estamos capitalizando.

7.- BIOTIPO SEGÚN ZONA DE PRODUCCIÓN.

En este punto, por ejemplo, para las zonas subtropicales, es deseable que los animales de la raza presenten capacidad de pelechar temprano y tener pelo en general suave y corto. Así como mayor protección a través de pigmentación ocular.

De lo contrario en zonas frías, se busca un pelaje más frondoso y firme. Así como el tema pigmentación ocular no resulta demasiado relevante