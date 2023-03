Ya rige el aumento del subte en la Ciudad: cuáles son los valores y cuándo volverá a subir

Desde hoy rige un nuevo aumento del subte porteño, el cual es el primero de los cuatro que tienen previsto para este año. Este martes el pasaje ya cuesta $ 58, mientras que en premetro el boleto trepa a $ 20. Además, varios usuarios registraron inconvenientes para cargar su tarjeta SUBE.

El próximo incremento se verá reflejado en mayo, mes en el que cada pasaje pasará a valer $ 67, mientras que en junio saltará a $ 74 y en septiembre llegará a $ 80. Casi un 100 por ciento de aumento en tan solo 7 meses. sigue vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, de 21 a 30 viajes se paga $ 46,40 cada uno. A partir de los 41 viajes, el precio baja a $ 34,80 cada uno.

Además de los descuentos para pasajeros frecuentes, siguen vigentes los pases de subte para jubilados y pensionados, y para personas con discapacidad, para personas trasplantadas y en lista de espera. También, el boleto estudiantil gratuito, y los abonos social, maestro y estudiantil, para alumnos de escuelas secundarias y terciarias.

Sin embargo, no solo el subte aumenta. Este martes también se incrementa el premetro, que costará $ 20, mientras que en mayo pasará a $ 24, en junio a $ 26 y en septiembre a $ 28.

Denuncian fallas para cargar la SUBE

“No deja loguearte, ni deja acreditar saldo...”, aseguró un usuario a través de Twitter, mientras que otra agregó: “La app para cargar la Sube no funciona, te pide loguear pero no te deja entrar. Esto pasa desde ayer y todavia continua..”, esta solo fueron solo algunas de las denuncias de pasajeros que quisieron acreditar saldo a su tarjeta SUBE a través de la aplicación, pero no tuvieron éxito.

Tarjeta SUBE. Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

Hasta el momento, la única respuesta oficial que brindaron fueron la siguiente: “Estamos analizandoel incidente. Intente más tarde”.