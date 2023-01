El ministro Marcelo D’Alessandro denunció “espionaje clandestino” y se tomó una licencia temporaria

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, anunció este martes que se tomará licencia temporaria luego de denunciar que está siendo “víctima de una operación de espionaje clandestina”.

Según el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, durante este tiempo quiere concentrarse en contener a su familia y en la defensa que pretende presentar en la Justicia.

“Todos saben que estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y montan situaciones, que no son reales, y editan situaciones. Lo que quieren crear es la posverdad y el escándalo, una crisis institucional. Estoy más firme que nunca para seguir luchando”, señaló. Además, especificó que se encargará de recopilar documentación para “desarticular las falacias” y denunciar un supuesto “aparato de inteligencia ilegal”.

El mensaje en redes de Marcelo D'Alessandro Foto: Twitter

Expuso sus argumentaciones durante una conferencia de prensa en la sede de la jefatura de la Policía de la Ciudad, en donde también se refirió a la baja del delito en la Ciudad de Buenos Aires. D’Alessandro estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, y el jefe de la fuerza, Gabriel Berard.

Ante la ausencia del jefe de Gobierno, dijo que habló con este y que le pidió “vacaciones extendidas”. “Que no se especule más. En función de eso fue la charla con el jefe de Gobierno”, manifestó. No obstante, señaló que todavía no sabe cuánto tiempo se tomará, podrían ser dos o tres meses.

A qué se debe la licencia de Marcelo D’Alessandro

La licencia de D’Alessandro se da en el marco de la filtración de chats privados que habría tenido con el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles; con Horacio Rosatti; con la exsubsecretaria de la Agencia federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani y con el titular de una empresa de acarreo.

El ministro aseguró que “son falsos” y acusó al kirchnerismo de haber plantado la noticia: “No tienen límites. Revisaron las redes sociales de mi familia, incluso la de menores. Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, comentó D’Alessandro, quien presentó una denuncia penal contra el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade.

Rodolfo Tailhade fue señalado por Marcelo D'Alessandro. (Foto: Federico Lopez Claro)

Sobre Tailhade dijo: “¿Cómo un diputado puede hacerse de los chats que vienen del espionaje? Va a tener que dar explicaciones ante la Justicia”. Y sumó: “Es algo gravísimo, estamos frente a personas que son capaces de utilizar los servicios de inteligencia del Estado para cuidar y tapar a la ‘jefa’ (por Cristina Kirchner), a la que la Justicia condenó”.

“Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”, mencionó. Y subrayó: “Para saber cuándo van a salir los próximos chats hay que saber cuándo saldrán las próximas condenas del kirchnerismo. Son muy berretas”.