Federico Elaskar, financista investigados en la causa de “La ruta del dinero K”, fue detenido el martes por violencia de género, después de que lo denunciara su novia, Camila Martínez.

Federico Elaskar

Elaskar fue arrestado en su casa de Puerto Madero en la madrugada del martes por la Prefectura. Allí, en la calle Juana Manso, vivía junto a Martínez desde hace alrededor de un año. Fue trasladado a la comisaría 1B de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, mientras ella fue llevada a la Oficina de Violencia Doméstica para radicar allí la correspondiente denuncia.

Camila Martínez, pareja de Federico Elaskar Twitter @martinezcam

Según informó TN, Elaskar y Martínez discutieron y el intercambio terminó con forcejeos y “lesiones leves”. Los dos delitos están previstos en los artículos 89 y 92 del Código Penal. La causa quedó radicada ante el Juzgado Contravencional 27 y la Fiscalía 21, a cargo de Paulo Gaspani.

Elaskar había sido denunciado anteriormente por Martínez y por otras mujeres, pero nunca había sido detenido.

Su papel en “La ruta del dinero K”

Federico Elaskar era el dueño de la financiera SGI conocida como “La Rosadita” luego adquirida, según su propia declaración, por el empresario Lázaro Báez.

Sin embargo, desde hace meses que no participa de las audiencias, ni siquiera en forma remota, por la causa de “la ruta del dinero K”, que ya esta en la etapa final del juicio oral. Se espera que la sentencia se conozca en febrero.

Elaskar declaró en noviembre de 2018 y dijo no conocer a Lázaro Báez, y que su contador Daniel Pérez Gadín y el titular de SGI, César Fernández, lo amenazaron y dijeron que lo hacían en nombre del empresario patagónico.

Elaskar también declaró no conocer a ningún funcionario público y negó las acusaciones que se le atribuían. “No conozco a los Báez. Pérez Gadín y Fernández decían que hablaban en nombre de él. Pero no me consta”, sostuvo en aquel momento.