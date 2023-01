De Lit Killah a Cazzu, la historia de Pablo Frías el tatuador argentino que triunfa en New York.

Un joven de 15 años una vez pasó por la puerta de un estudio de tatuajes de su antiguo barrio y decidió convertir su pasión por el dibujo en su profesión del futuro: Ser tatuador. Fue en ese momento que Pablo Frías se dio cuenta que quería dejar plasmado en la piel su talento. Desde ese entonces se puso una meta, se prometió llevarlo a lo grande, incluso, convertirse en un fenómeno del tattoo. Eso lo llevó a instalarse en New York y a acaparar la atención en las redes sociales por sus diseños inspirados en los personajes de series animadas.

Pablo Frías es un joven oriundo de Palermo, ciudad en la que creció y vio florecer su pasion por el arte. Fue a la temprana edad de 15 años, que el artista se dio cuenta que quería ser tatuador, cuando caminando por su barrio pasó frente a un estudio que estaba en ese momento.

Pablo Frías Foto: Gentileza de Pablo Frías

“Yo dibujaba y en ese momento me puse una nueva meta en mi camino, que era ser tatuador. Así fue como un tiempo, después pude empezar a cumplir mi sueño en Buenos Aires”, contó Pablo a Vía País.

Sin dejar de lado su sueño, el artista tomó su pasión por las series de dibujos animados y el cine, como dos lugares que le sirvieron y sirven de inspiración cada día. Ahora, está en “Ink Nation Studio”, uno de los estudios con mayor prestigio de New York, y su arte es conocido en gran parte de Latinoamérica y los Estados Unidos, donde algunos famosos como Cazzu y Lit Killah lo han elegido para realizarse sus diseños.

De Buenos Aires a New York, triunfa el arte del argentino Pablo Frías

Pablo Frías reside actualmente en New York y trabaja en “Ink Nation Studio”. “Estoy en New York porque hice un Guest Artist en la ciudad y realmente quedé enamorado tanto de la ciudad como del estudio que me abrió las puertas y en el cual trabajo. Amo Argentina, pero quería experimentar otras experiencias”, confesó.

Una gira por la Ciudad de New York lo cautivó, de tal manera, que decidió abrirse paso en “La Capital del Mundo”, donde su arte se consolidó. El artista se ha popularizado por llevar a la piel dibujos de Baby Yoda, Mario Bros, Chucky, Toy Story, Star Wars, el Joker, Spiderman, Bob Esponja y hasta íconos del deporte como Lionel Messi, Kobe Bryant y Diego Maradona, en los que se puede apreciar su uso del color saturado y la profundidad que marca con sus trazos.

El artista argentino acapara la atención en las redes sociales donde supera los 180 mil seguidores en Instagram. Su arte lleva su firma: una mezcla de realismo con cartoon y letras gráficas donde plasma a los personajes y series más famosas del mundo. Además, su trabajo alcanza la admiración de cantantes como Cazzu y Lit Killah, quienes llevan tatuajes realizados por Frías.

“He vivido todo tipo de anécdotas con los clientes, desde desmayos hasta grandes amistades gracias al tatoo, pero de cada tatuaje que he realizado siempre me llevo algo lindo”, recalcó el artista.

De Lit Killah a Cazzu, la historia de Pablo Frías el tatuador argentino que triunfa en New York. Foto: Pablo Frías

‌A sus veinte años de edad, supo que en este lado del tatuaje encontraría la libertad para explotar su lado más creativo y así ha sido. Cada tattoo requerido es una oportunidad para reinventarse. Hasta el corazón de Manhattan ha llegado el arte de este joven para experimentar otros horizontes dónde, sin duda, su talento seguirá dando frutos.

“Siempre trato de crecer, mirando hacia adelante, hacienda que mi estilo cada vez esté más marcado, y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Por ahora seguiré en Nueva York con nuevas metas”.

