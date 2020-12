Tal como anticipó Vía Azul, varias localidades de la zona recibieron este martes las primeras dosis de Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus.

En Olavarría los directores de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi y Norma Álvarez Morello recibieron 450 dosis de la vacuna rusa en el Hospital Oncológico Luciano Fortabat. Allí se empezará a vacunar al personal médico, especialmente los terapistas y los que trabajan en guardias de emergencia.

En Tandil también recibieron 450 dosis de la vacuna en el Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas. Aún no está confirmado si la vacunación del personal de salud arranca hoy o mañana, pero ya tienen las dosis para empezar el operativo.

En Tandil recibieron 450 dosis de la vacuna Sputnik V. El Eco de Tandil

En las Flores también recibieron 450 dosis de la Sputnik V en la mañana del martes. Los primeros que recibirán las dosis será el personal de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Las Flores.

Con respecto a Azul, desde la Región Sanitaria IX no pudieron explicar porqué no llegó la vacuna a la ciudad, ni precisaron fechas de cuándo llegará para vacunar a los trabajadores de la salud. Fuentes sanitarias afirmaron que la decisión se tomó desde el ministerio de Salud bonaerense pero no dieron demasiadas precisiones.