La suba de tasas municipales del 45% dispuesta por el intendente Hernán Bertellys sigue generando repercusiones. Desde la Federacion de Entidades de Autoservicistas, Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de Buenos Aires le enviaron una carta al jefe comunal manifestándole su preocupación por el aumento y pidiendo que lo reconsidere.

“Entendemos que no ha sido un año fácil para los gobiernos y en el caso particular de los contribuyentes, usted no es ajeno al derrumbe económico que se produjo en todos los ámbitos a raíz de la pandemia que se generó con el Covid 19. Los comercios de la ciudad de Azul, además de haber permanecido cerrados durante muchos meses, menos los que resultaron de carácter esencial, todos ellos se encuentran en situaciones económicas difíciles de afrontar por la caída del poder adquisitivo de los salarios, mencionando también la pérdida de numerosos puestos de trabajo”, arranca el texto.

“En el caso de los comercios minoristas de autoservicios y almacenes que representamos, y en Azul particularmente a través del Centro de Almaceneros local, todos ellos han tenido que aggiornarse a las nuevas modalidades de comercialización que en muchos casos, significaron grandes inversiones de dinero para poder mantener sus persianas levantadas, como negocios esenciales durante esta pandemia”, continúa el comunicado.

“Desde nuestra Federación, le pedimos que reconsidere esta medida y que de alguna forma la comunidad de Azul pueda afrontar estos aumentos de manera paulatina ya que, estamos convencidos, será muy difícil que puedan cumplir con el pago de las tasas en tiempo y forma, lo cual creará un nuevo golpe económico al bolsillo de los trabajadores, que por cierto viene siendo castigado desde hace mucho tiempo. Confiamos en su buena voluntad, quedamos a disposición para lo que estime conveniente y quedamos a la espera de una respuesta favorable a este pedido”, cierra la carta firmada por el Secretario Juan Carlos Menchikian y el presidente Fernando Savore.