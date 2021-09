“Avisamos y no traicionamos. Si para fin de octubre no entra él o la ultim@ fabriquer@, con un grupo de compañeros nos vamos a encadenar en la tranquera de la entrada de Fanazul y en ese mismo momento comenzaremos una huelga de hambre”, escribió el ex delegado de Fanazul, Omar Menchaca, en su cuenta de Facebook este martes.

El histórico trabajador de la fábrica aseguró que “la logística y ayuda estará a cargo de una organización social. Armaremos las carpas porqué llegarán de 130 a 150 compañer@s a hacernos el aguante. También cortaremos intermitentemente la Ruta 80″.

Hasta el momento, fueron reincorporados unos 30 trabajadores sobre las más de 200 personas que fueron despedidas durante la presidencia de Mauricio Macri.

Desde ATE aseguraron que a pesar de la salida de Agustín Rossi del Ministerio de Defensa y la llegada de Jorge Taiana continúa el compromiso para reabrir Fanazul.

Por el momento, los proyectos que cobran más fuerza son la destrucción de chalecos antibalas vencidos, la producción de Mastermix y el cultivo de cannabis y cáñamo industrial.