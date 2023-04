Wilson Genesio no se presentará como candidato a intendente de Arroyito

Luego del pedido de licencia sin goce de sueldo en el Concejo Deliberante de Arroyito por parte del concejal del Vecinalismo Wilson Genesio, ha cambiado el paño político de nuestra ciudad con vistas a las elecciones por la intendencia el 25 de Junio.

En diálogo con Canal 3 luego de la Sesión comentó “el Vecinalismo Independiente siempre estuvo en alianza con Hacemos por Córdoba, lo sigue estando hasta el dia de hoy, se hacían apartados para poder presentar candidatos locales. Siempre nos hemos identificado con el Gobierno Provincial, de una u otra manera, si Martín Llaryora a nivel provincial va a poder trasladar todo esto vamos a seguir acompañando el proyecto”.

“Con esta propuesta no estariamos presentando candidatos a nivel local en primera instancias salvo que el equipo de Arroyito decida lo contrario pero hasta el momento dijeron no Wilson trabajemos para la provincia. Hasta el dia de hoy, probablemente no haya candidatos por parte del Vecinalismo Independiente a nivel local”.

En un primer momento, Genesio que se había presentado con intenciones de participar en las elecciones municipales, había comentado la posibilidad de realizar una alianza propuesta por el actual concejal Mauricio Cravero, comentó Genesio cuando lanzó su candidatura ”desde que empezamos a compartir banca con Mauricio Cravero en el Concejo Deliberante en las fuerzas minoritarias, el diálogo pasó a ser diferente. Hoy puedo decir que hay mucho interés de parte de él principalmente que podamos conformar un frente o una alianza para el futuro”. Con esta realidad, esa alianza no se concretaría.

Concejo Deliberante Arroyito Foto: Vía Arroyito

De esta manera, aunque algunos aducen a que la ida de Genesio responde a una movida política, los actores principales para las elecciones de Arroyito serían el actual intendente Gustavo Benedetti que no ha definido todavía si María José Espósito será su compañera de fórmula, que no ha contestado a la consulta sobre los dichos de Juez y que avizora, que sin la alianza Cravero - Genesio que hubieran logrado una sumatoria de votos, su reelección está cada vez más cercana.

Además iría el Concejal Mauricio Cravero por la UCR Arroyito que tampoco ha definido quien será su compañero/a en la fórmula, tampoco quienes estarían en su equipo de trabajo, que tendría el apoyo de Rodrigo de Loredo, quien confirmó su candidatura a intendente por la ciudad de Córdoba por Juntos por el Cambio y de Luis Juez candidato a Gobernador y que habría dejado por el piso un supuesto acuerdo para ocupar un cargo en la provincia.

También se presentaría en las municipales de Arroyito, Juan José Sileone por Encuentro Vecinal Córdoba que no ha definido su compañera/o para la fórmula, ni tampoco su equipo, que en esta decisión de Genesio de no participar como candidato y que el Vecinalismo Independiente tampoco lo haría, podría arrastrar votos que quedarían en el camino, y se podrían sumar a los que tendría cautivos.

Ha cambiado el panorama político de Arroyito para las elecciones y seguramente habrá algunas novedades que podrían generar otro golpe de timón beneficioso para unos y no tanto para otros.